Dalla Romania: Tone e Toma, due rinforzi per l’Under 18 della Fiorentina

Due giovani calciatori in arrivo per la Viola?

Sono due baby talenti quelli che potrebbero presto sposare la causa Viola. Si tratta di David Tone e Robert Toma, entrambi classe 2004. Secondo quanto riporta ProSport, portale rumeno, la Fiorentina sta osservando in prova questi due giovani calciatori negli ultimi giorni. La società gigliata potrebbe presto decidere di aggregare questi due calciatori alla sua formazione Under 18. Tone è un difensore centrale di proprietà della Dinamo Bucarest, Toma, invece, nato in Italia e anch'egli difensore, proviene dal settore giovanile della Lucchese.