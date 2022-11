Coppa Italia Primavera: Fiorentina, ecco l’avversaria agli ottavi

L'Ascoli vince in in trasferta a Bologna, 1-2, e si guadagna così l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera, dove incontrerà la Fiorentina. La squadra di Alberto Aquilani è detentrice del torneo da ormai quattro edizioni, di cui tre col tecnico romano in panchina. I Viola cominceranno il loro percorso nella competizione contro i bianconeri per difendere ancora il trofeo.