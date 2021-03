Commisso si congratula con la Primavera per il successo con il Milan

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il presidente Rocco Commisso al termine della vittoria ottenuta contro il Milan per 3-1 ha voluto esprimere la propria soddisfazione parlando direttamente con i giovani ragazzi viola. Inoltre, lo stesso numero uno viola, ha avuto modo di congratularsi in prima persona con il tecnico Quinto (sostituto di Aquilani) e con il direttore Valentino Angelino per questo importante successo che può scuotere la Fiorentina anche dal punto di vista della classifica.

La gioia di Pierozzi e Quinto: “Vittoria fondamentale. Il percorso è quello giusto”