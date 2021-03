La gioia di Pierozzi e Quinto: “Vittoria fondamentale. Il percorso è quello giusto”

Niccolò Pierozzi ha parlato al termine della pesantissima vittoria contro i rossoneri nella quale ha contribuito con una rete decisiva. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni ufficiali della Fiorentina:

Così invece mister Quinto, che sostituisce Alberto Aquilani squalificato:

Venivamo da buone prestazioni senza i tre punti. E’ importante per la crescita dei ragazzi. Non gli possiamo dire niente neanche nelle scorse partite, la dedizione al lavoro di questi giovani è sempre massimale. Meritavamo qualcosina in più anche a livello della classifica. Adesso andiamo a Genova cercando di ripeterci