Capparella: “La sconfitta ci sta, l’importante è la crescita dei ragazzi”

Altra finale persa dalla Fiorentina, ma Capparella non fa drammi

Dopo la sconfitta in finale contro la Roma, l'allenatore della Fiorentina Under 16 Marco Capparella ha commentato il percorso dei giovani viola: "Siamo contenti di aver fatto un percorso importante con un gruppo meraviglioso, l'importante è la crescita di questi ragazzi, la sconfitta fa parte del gioco e spero li faccia crescere". Sulla gara: "Scivolavamo troppo, ma i tacchetti non sono una scusa, siamo orgogliosi di questi ragazzi e ce la siamo giocata fino alla fine: aver rischiato di pareggiarla è già una grande soddisfazione. Ringrazio la Fiorentina e tutti gli allenatori del settore giovanile, Papalato, Aquilani e Galloppa, siamo stati tutti uniti".