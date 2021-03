Buso dopo la vittoria dell’Under 18: “Grande soddisfazione, complimenti ai ragazzi”

Dopo la vittoria dell’Under 18 sulla Roma, il tecnico viola Renato Buso ha commentato i tre punti conquistati con i giallorossi che valgono il primo posto in classifica: “I ragazzi sono stati bravi a provarci fino alla fine, abbiamo trovato davanti una squadra molto forte, bisogna fargli i complimenti. Il campionato? Questi ragazzi stanno facendo grandi sacrifici, anche per colpa del Covid che ha colpito molti di loro. Sono tutte situazioni nuove per chi gioca e per chi allena: dall’impegno però arrivano sempre i risultati. Marzo sta finalmente portando un po’ di soddisfazioni a tutti noi. Alla Fiorentina questo Covid ha portato grandi problemi, il risultato di oggi ci dà soddisfazione, siamo contenti”. Poi Buso parla del suo incarico con la prima squadra: “Prandelli mi ha dato quest’opportunità. Do una mano al suo staff, non posso altro che ringraziarlo. È un’esperienza favolosa, che mi permette di crescere e di far capire ai miei ragazzi come ci si allena in prima squadra. Ringrazio anche la società per l’opportunità”.

