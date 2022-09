Bulgaria U21: Krastev titolare contro l’Ungheria

Il giovane difensore non è riuscito però ad imporsi con la propria nazionale

Mezza soddisfazione per Dimo Krastev, difensore della Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani. Il giovane classe 2003, infatti, è sceso in campo da titolare oggi con la nazionale bulgara U21, venendo però sconfitto per 1-0 dai pari età dell'Ungheria. La Bulgaria U21 giocherà comunque nuovamente martedì 27 settembre contro la Serbia U21.