Brancolini: “Stagione perfetta, ricompensa giusta dopo tanti sacrifici”

Federico Brancolini, portiere della Primavera viola, ha parlato nel post gara ai microfoni di Sportitalia:

Siamo stati bravi, sono felice per il gruppo. Abbiamo fatto sacrifici enormi e questo è il coronamento giusto per una stagione perfetta. In campo cambio personalità. Qua avevamo perso due finale qualche anno fa e finalmente ci siamo riusciti. Aquilani è preparatissimo, porta a noi la sua grande esperienza ed è fondamentale ciò che ci trasmette. Ringrazio lui, anche la società e i tifosi.