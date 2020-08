Aquilani/2: “Contento di aver regalato il primo trofeo a Commisso. Krastev non mi ha sorpreso”

Così Alberto Aquilani in sala stampa dopo la vittoria della Coppa Italia Primavera: “Gli obiettivi sono quelli di far crescere i ragazzi e portarli quanto prima ad un livello di prima squadra. Krastev è un ragazzo che ho allenato in Under 18, vedo in lui qualità tecniche e morali, non mi ha sorpreso la sua partita, anche se logicamente deve ancora migliorare. Ringrazio i classe 2000, tranne uno che non si è presentato (Beloko, ndr), dispiace non poterli avere più a disposizione. Primo trofeo era Commisso? Sono molto contento, so quanto ci tiene la proprietà e la dirigenza, oggi li ho visti contenti. Il presidente mi ha chiamato prima e dopo la partita, l’ho sentito emozionato. Il calcio italiano è fortunato ad avere un presidente come lui. Ringrazio Pradè e Angeloni perché mi hanno dato fiducia fin dal primo giorno, non vorrei dimenticare nessuno della famiglia viola. Colgo l’occasione per fare i complimenti a Bigica, grazie al suo lavoro siamo arrivati a giocare questa partita”.

