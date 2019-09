Bigica: “Vlahovic e Montiel? Vederli in campo col Monza mi ha fatto venire i brividi”

Dopo le anticipazioni di oggi (LEGGILE QUI), Radio Bruno ha trasmesso altre dichiarazioni di Emiliano Bigica realizzata durante un’intervista esclusiva:

Estate? Andare a Moena per noi è stata una grande sorpresa, ma anche una esperienza bellissima, così come a San Piero. Adesso stiamo lavorando per arrivare in modo brillante alla gara contro il Bologna. Commisso? Martedì ci hanno fatto questa bella sorpresa, venendo da noi a Caldine, è stato un incontro molto bello. Anche per i ragazzi è stato molto positivo. Spero ci possa venire a vedere al nostro esordio al Bozzi. Giovani? I giovani in prima squadra sono per noi motivo di vanto, per tutto il settore giovanile. Ripeto sempre anche ai miei ragazzi di quest’anno che vedere quanti giovani giocano in prima squadra, deve essere per loro un grande stimolo. Vlahovic e Monteil? Sarei ipocrita se dicessi che non mi sono emozionato nel vederli nella gara con il Monza. Sono fiero che abbiano contribuito a quella vittoria. Fuoriquota? Hanno alzato il livello del campionato. Con 4 duemila per squadra più un fuoriquota libero aumenterà l’impatto fisico delle gare. Coppa Italia? Vogliamo difendere il nostro trofeo, cercando di portare più in alto possibile la nostra maglia. Supercoppa? Anche quello è un obbiettivo che vogliamo raggiungere, vogliamo vincere qualcosa.