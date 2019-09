Emiliano Bigica, allenatore della Fiorentina Primavera, è stato intervistato da Radio Bruno. Ecco un estratto delle sue parole:

I giovani viola in prima squadra? Motivo di orgoglio per tutto il settore giovanile, sono contento per loro. Le esperienze fatte in prestito li ha fatto crescere sia fisicamente che mentalmente. In Fiorentina-Monza (due assist di Montiel e i due gol di Vlahovic) mi sono un po’ emozionato. Vedere così tanti ragazzi che hanno fatto il salto dalla Primavera è uno stimolo anche per i miei giocatori. Bobby Duncan? E’ arrivato da pochi giorni, si sta inserendo piano piano. Ha numeri importanti e viene da una società importante, può essere un valore aggiunto per noi. Senza dimenticare gli altri attaccanti che abbiamo alla Fiorentina. TUTTO SUL CAMPIONATO PRIMAVERA