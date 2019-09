Bigica chiede il riscatto: “Contro la Roma al Franchi vinceremo se…”

Le parole di Emiliano Bigica in vista di Fiorentina-Roma, in programma sabato 28 settembre alle 17.00 presso il Franchi (diretta tv su Sportitalia). Il tecnico della Primavera torna anche sull’ultima sconfitta contro l’Inter (LEGGI QUI):

Con l’Inter è stata una partita molto equilibrata che doveva finire in parità, la prestazione c’è stata al di là del risultato. La Roma è una squadra che gioca a calcio, molto tecnica. In più hanno delle individualità importanti come Riccardi. Dovremo essere sempre equilibrati per cercare di non farlo andare in possesso di palla e chiudere le linee di passaggio. Giocare al Franchi è uno stimolo in più, ma al di là del campo di gioco chi indossa questa maglia deve sempre dare il 110%. E se diamo il 110% vinciamo la partita, sicuramente.