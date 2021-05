Aquilani: “Vittoria fondamentale. Commisso mi ha chiamato a fine partita”

Aquilani nel post gara: "Abbiamo sempre lavorato nel modo giusto ed ero convinto che prima o poi questa vittoria sarebbe arrivata"

Il tecnico della Primavera viola Alberto Aquilani ha rilasciato un breve dichiarazione dopo il successo per 1-2 sul campo dell'Atalanta: "Vittoria importante maturata in un momento difficile. Abbiamo sempre lavorato nel modo giusto ed ero convinto che prima o poi sarebbe arrivata. I ragazzi credono molto in quello che fanno".