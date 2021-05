Atalanta-Fiorentina Primavera, dalle 15 LIVE su Violanews

Squadre che vivono momenti opposti

Giornata numero 24 del Campionato Primavera 1, al centro sportivo di Zingonia si gioca Atalanta-Fiorentina. La squadra di Alberto Aquilani non può che vincere per interrompere una serie di sei sconfitte consecutive. Viola attesi dal confronto con i nerazzurri di Massimo Brambilla, imbattuti da undici partite (cinque vittorie e sei pareggi) e mai superati in stagione (ko 3-1 in Supercoppa, 3-3 nella gara di andata in campionato). Gli altri risultati di giornata e la classifica aggiornata su Numericalcio [CLICCA].