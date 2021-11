Aquilani: “Salah era incredibile. Un giorno allenerò in prima squadra”

Il tecnico della Fiorentina Primavera: "Abbiamo vinto due Coppe Italia, ma la cosa più importante è migliorare i giocatori, in campo e fuori"

In una intervista rilasciata a Liverpool Echo, Alberto Aquilani ha parlato a lungo della sua esperienza (poco fortunata) con i Reds. Aggiungiamo qualche altra dichiarazione, in primis quella sul suo ex compagno alla Fiorentina Momo Salah: "Era un giocatore di un altro livello, ma anche come ragazzo, come uomo. In partita era bravo. Ma durante l'allenamento era incredibile. Era inarrestabile. Abbiamo capito subito che era fortissimo. Probabilmente non come adesso, ma sentivamo che era un giocatore molto, molto bravo. Quando andò alla Roma ci siamo tenuti in contatto perché voleva vivere a casa mia quindi a volte ne abbiamo parlato, ma da allora non l'ho più sentito. Ma ho dei bei ricordi di lui".