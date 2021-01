Aquilani: “Meritavamo questa vittoria, prosegue il percorso di crescita”

“Ci siamo strameritati questa vittoria, così come meritavamo di vincere a Genova. Purtroppo contro i rossoblù abbiamo perso all’ultimo minuto. Il nostro è un percorso di crescita volto a far maturare i ragazzi, ma ovviamente ci piace vincere. Quindi bene così, proseguiamo su questa strada”. Queste le dichiarazioni di mister Alberto Aquilani rilasciate ai canali ufficiali della Fiorentina dopo il successo per 2-1 contro l’Inter.

Prandelli a colloquio con la squadra. Il tecnico si è complimentato con tutti dopo Torino