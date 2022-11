Ancora Angeloni: “Seconde squadre? Costano troppo”

Perchè la Fiorentina non fa come la Juventus? Ecco la risposta

Nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Bruno, il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni ha spiegato anche i motivi che hanno spinto il club viola a non coltivare il progetto della seconda squadra, concretizzato dalla sola Juventus. "La seconda squadra sarebbe qualcosa di interessante e che può dare i suoi frutti, perchè i ragazzi giocano in un campionato professionistico pur continuando a tenerli sotto il tuo controllo. Il problema principale sono i costi attuali, serve 1,2 milioni all'anno solo per l'iscrizione, serve uno stadio a norma e una serie di adempimenti che fanno lievitare le cifre almeno a 6-7 milioni a stagione. A queste condizioni diventa difficile" ha detto il dirigente viola.