Longo non ci sta: “Gol di Edera regolare. L’arbitro doveva far finire l’azione prima di fischiare”

Dopo il ko con la Fiorentina, la salvezza per il Torino non è ancora certa. Ecco le parole di Moreno Longo a Dazn:

Sicuramente non abbiamo approcciato bene, abbiamo regalato il primo gol alla viola, non ce lo possiamo concedere, piano piano siamo cresciuti, creando i presupposti nella ripresa per pareggiarla, come col palo di Belotti. E’ la seconda volta che ci capita che ci bloccano la possibilità di fare gol fischiando prima dell’azione. Di solito si fa concludere l’azione e si va a vedere cosa è successo, non mi sembra che ci sia stato fallo prima del gol di Edera; abbiamo avuto una grandissima occasione con millico che però ha tolto la palla a Lukic per poter fare gol