Mister Gotti potrebbe recuperare in extremis Gerard Deulofeu per la gara contro la Fiorentina. Lo spagnolo, reduce da un problema al piede, secondo Il messaggero Veneto aumenterà i carichi di lavoro giorno dopo giorno, senza forzare. Secondo il quotidiano il rientro in gruppo potrebbe scattare domani, forse oggi, ma a regime ridotto. Convocazione contro la Fiorentina che non sembra più così lontana per Deulofeu.

Commisso/2: “La rosa prima del mio arrivo era assemblata male. Stadio? Aspetto notizie”