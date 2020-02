A Napoli non ci stanno: “Paghiamo ancora il rigore regalato a Mertens contro la Fiorentina”

Carlo Alvino, giornalista TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in merito all’episodio di ieri del presunto rigore su Milik che ha fatto arrabbiare tutta la dirigenza partenopea (CLICCA QUA) :

Non abbiamo avuto difficoltà la prima giornata di campionato a dire che l’arbitro in quel Fiorentina-Napoli avesse regalato un rigore agli azzurri, condannando l’atteggiamento di Mertens, purtroppo lo paghiamo ancora, ma questo è un fardello che il Napoli si sta portando sulle spalle per troppo tempo. Quel rigore risale ad agosto, ora siamo a febbraio. Al netto dei tanti errori del Napoli, quello più grande è quello dell’arbitro, che indirizza la partita. Giua è stato irriverente anche nei confronti del VAR Abisso.