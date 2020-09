Monza-Spal, Boateng sugli spalti dell’U-Power per seguire la sua nuova squadra

Manca il comunicato, ma Kevin Prince Boateng è già un nuovo giocatore del Monza. Dopo le parole di ieri pronunciate da Galliani, a.d. della società lombarda (LEGGI), ecco la prima… da spettatore: il giocatore in questo momento si trova sugli spalti dell’U-Power Stadium per assistere alla gara iniziata alle 16:45 tra la sua futura squadra e la Spal, valida per la prima giornata del campionato di Serie B.