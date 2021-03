Difficoltà Milan: Calabria si opera al menisco. Lesioni per Leao e Romagnoli

Arrivano pessime notizie per il prossimo avversario della Fiorentina, domenica alle 18 al Franchi. I rossoneri, che questa sera saranno impegnati contro il Manchester United, stanno vivendo un momento drammatico dal punto di vista degli infortuni. Stando a quanto viene riportato da Milanews.com, oltre a Rebic e Mandzukic, si aggiungono pesanti perdite per il diavolo. Questo il punto sugli acciaccati:

Davide Calabria, in seguito ad un trauma al ginocchio destro a Manchester, ha riportato una lesione del menisco mediale che necessita di intervento artroscopico in programma domani, venerdì 19 marzo. Rafael Leao accusa invece una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Nell’allenamento di ieri, inoltre, Alessio Romagnoli ha riportato una lesione di primo grado del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro.

