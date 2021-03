Qui Milan, emergenza attacco. In Europa League Castillejo centravanti

Milan in piena emergenza attacco stasera in Europa League contro il Manchester United. Una gara nella quale la Fiorentina sarà spettatrice interessata, in vista della partita di domenica contro i rossoneri. Pioli non ha recuperato né Rebic né Leao, non convocati al pari di Calabria e Romagnoli. Torna a disposizione Ibrahimovic che, però, dovrebbe partire dalla panchina. Dovrebbe giocare Castillejo da centravanti adattato, si riparte dall’1-1 dell’andata ad Old Trafford. Da capire se l’emergenza potrà parzialmente rientrare per il match del Franchi, anche se un’assenza sarà certa.