Giudice Sportivo: mano pesante su Rebic, “graziato” Theo Hernandez

Come vi avevamo raccontato, il Milan dovrà fare a meno di Ante Rebic per la gara di domenica contro la Fiorentina. Ma il croato incassa la mano pesante del Giudice Sportivo che lo ha squalificato per 2 giornate, salterà dunque anche la successiva partita contro la Sampdoria. Pioli tira invece un sospiro di sollievo per Theo Hernandez che, dopo il post sui social, non è stato oggetto di provvedimenti. Gli altri squalificati in Serie A, per un turno, sono: Cuadrado, Bruno Peres, Di Lorenzo, Glik, Ramirez e Schiattarella, oltre al tecnico del Verona Juric.