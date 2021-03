Milan-Napoli, espulso Rebic: salta la Fiorentina. Allarme attacco per Pioli

Rebic salterà la partita con la Fiorentina, sua ex squadra. L’attaccante croato del Milan è stato espulso per proteste nel corso della gara contro il Napoli. Per Pioli è allarme attacco in vista del match con la Fiorentina, visto che Leao è uscito infortunato dal campo ed Ibrahimovic che potrebbe anche non farcela per la gara di Firenze.

