Milan, problema muscolare per Leao: salta la Fiorentina?

Possibili guai in vista per Stefano Pioli in vista della partita di domenica prossima contro la Fiorentina. L’attaccante rossonero Leao ha lasciato il campo al 79′ nella sfida contro il Napoli a causa di un problema muscolare. Chiaramente è da chiarire l’entità del problema, ma la presenza dell’esterno offensivo a Firenze al momento è in dubbio.

