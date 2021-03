Clamoroso Hernandez, rischia di saltare la Fiorentina per… una storia

Un’immagine prontamente rimossa, ma che ha fatto in tempo ad essere catturata. Theo Hernandez, terzino del Milan prossimo avversario della Fiorentina, ha postato nelle proprie Instagram Stories una foto dell’arbitro Pasqua con alcune emoji che vomitano e un facepalm, una critica plateale per la mancata assegnazione del calcio di rigore per il contatto in area tra lui e Bakayoko nel finale di Milan-Napoli. Rebic si è fatto espellere, ma potrebbe non essere l’unico calciatore a saltare la Fiorentina per squalifica…