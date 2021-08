VIDEO – Iniziato il ritiro anche per la nuova Fiorentina di Panico

Le ragazze della Fiorentina Femminile, agli ordini della nuova Coach Patrizia Panico, sono pronte ad iniziare la nuova stagione

Tempo di ritiro anche per la rappresentativa femminile della Fiorentina. Le ragazze, allenate da Patrizia Panico, sono partite oggi alla volta di Roccaporena. In Umbria svolgeranno il periodo di allenamento pre-stagionale, dopo aver lavorato in queste ultime settimane al CS "Davide Astori".