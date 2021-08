VIDEO – Fiorentina Femminile, il primo gol in maglia Viola di Lundin

Il gol della svedese contro le neroverdi

La prima uscita stagionale per le ragazze di Patrizia Panico non è stata positiva. La Fiorentina Femminile è infatti uscita sconfitta per 2 a 1 dal campo del Sassuolo. Una delle note positive, però, è rappresentata dal primo gol in maglia Viola di Karin Lundin, nuovo acquisto della società gigliata. Vi proponiamo le immagini della rete tratta dall'account Twitter ufficiale della Fiorentina Femminile.