Femminile, la Fiorentina esordisce in campionato con una sconfitta col Sassuolo

Le ragazze Viola terminano il match col risultato di 2 a 1 per le neroverdi

La Fiorentina Femminile ha da poco terminato la prima partita del suo campionato in casa del Sassuolo. Si tratta del primo match del torneo con Patrizia Panico in panchina.

Le ragazze Viola vanno sotto al 35 per una sfortunata deviazione di Kravets che insacca nella sua porta dopo un cross basso di Cambiaghi. Immediata la reazione con un tracciante di Neto che per poco non finisce nel sette. All'intervallo è 0-1.

La ripresa parte bene per le calciatrici di Panico che trovano il pareggio al 51' con un colpo di testa di Lundin. Non passa neanche un minuto, però, e Clelland timbra il gol dell'ex che vale il 2-1 neroverde. La Fiorentina prova a reagire ma non riesce a trovare il gol del pari. Nel finale Cambiaghi sfiora anche il terzo gol. La gara termina con un 2-1 in favore del Sassuolo.