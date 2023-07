Ufficiale, una centrocampista (fiorentina) per la Femminile

Sta prendendo forma la Fiorentina femminile che proprio oggi si è radunata agli ordini del nuovo tecnico Sebastian De La Fuente per dare il via alla stagione 2023/24. L'ultimo annuncio ufficiale riguarda una centrocampista fiorentina di nascita che diventa una giocatrice viola. Questo il comunicato:

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Norma Cinotti. Nata l’11 Settembre 1996 a Bagno a Ripoli, Norma è una centrocampista e arriva dalla AS Roma dove ha giocato la scorsa stagione. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Firenze, per poi passare in prima squadra e vestire anche le maglie di Castelfranco, Empoli, ASPTT Albi e Anderlecht. Nel suo palmares vanta uno Scudetto Italiano, una Supercoppa Italiana, un Campionato di Serie B e un Campionato Belga. La giocatrice ha firmato un contratto con il club fino a Giugno 2024.