Ufficiale: un altro nuovo acquisto per la Fiorentina Femminile. Arriva dal Milan

Queste le prime parole: "La Fiorentina è sempre stata una grande realtà per il calcio femminile. La stagione scorsa è stata difficile, ma a me piacciono le sfide, sono sempre stata con gente più grande di me e ho imparato molto, ma sono pronta a metterci del mio. Il mio idolo è sempre stato Roberto Baggio, persona semplice che in campo aveva la magia".