UFFICIALE – Tatiana Bonetti torna in Italia, già terminata l’esperienza estera

Termina dopo sei mesi l'esperienza all'Atletico Madrid

Tatiana Bonetti torna in Italia, più precisamente all'Inter.Dopo l'addio burrascoso con la Fiorentina è già terminata la sua esperienza in terra straniera. Nei 6 mesi all'Atletico Madrid, l'ex numero 10 viola non è riuscita a trovare la continuità sperata. Continuità che spera di ritrovare in questa nuova esperienza. Questo il comunicato della società nerazzurra: