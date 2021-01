Fiorentina Femminile e Bonetti verso il divorzio: la situazione

Tatiana Bonetti può lasciare la Fiorentina. Dopo le turbolenze dei mesi scorsi, nei prossimi giorni ci sarà un nuovo confronto tra la giocatrice e la dirigenza viola. Bonetti vuole misurare con un campionato professionistico e in ogni caso se ne andrà a giugno. La società potrebbe valutare la possibilità di liberarla subito. La Fiorentina è distante dalla zona Champions in campionato, ma tenere una giocatrice scontenta potrebbe non essere utile. La decisione finale verrà presa a breve. Lo riporta TuttoCalcioFemminile.

