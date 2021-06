Ufficiale – Sabatino rinnova con la Fiorentina Femminile. La durata del contratto

L'annuncio della società viola

Proseguirà ancora per un biennio il rapporto tra Daniela Sabatino e la Fiorentina. Conclusa la prima stagione in maglia gigliata con 22 reti in 32 gare ufficiali, la calciatrice abruzzese ha sposato il nuovo progetto viola, firmando il prolungamento fino al giugno 2023.