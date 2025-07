UFFICIALE – La Fiorentina Femminile ha un nuovo portiere: ecco Sara Cetinja

Sara Cetinja è una nuova giocatrice della Fiorentina Femminile. Il club viola ha ufficializzato l’arrivo della portiera serba in prestito, rinforzando così un ruolo chiave in vista della prossima stagione. Classe 2000, Cetinja arriva con l’obiettivo di portare esperienza e affidabilità tra i pali, dopo l'ultima positiva stagione in Serie A con la maglia della Lazio