Tortelli: “Derby difficile, ma alla fine abbiamo vinto. Ora prepariamo i due big match”

Alice Tortelli, difensore Fiorentina Femminile, ha commentato a Violachannel la vittoria contro la Florentia: “È stata una partita abbastanza difficile. I derby li senti, aver preso due gol non ha aiutato, ma ci siamo riprese e abbiamo vinto. La difesa è un reparto nuovo, siamo sia giovani che esperte, ci aiutiamo. In questo mese di riposo dobbiamo rimetterci in forza e prepararci per i big match con Sassuolo e Juventus“.

***Ai piedi di Torreira: non solo regia, le reti sono un motivo in più per portarlo a Firenze***