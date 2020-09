Serie A femm. – Fiorentina-Florentia 1-0: segna ancora Mascarello! Viola avanti

28′ GOOOOOOOOL DELLA FIORENTINA! MASCARELLO!! Angolo di Bonetti, Mascarello si libera della marcatura e gonfia la rete in tuffo. 1-0 per le viola!! 27′ Mascarello sventaglia per Thogersen, che controlla, vince un rimpallo e crossa. La palla finisce tra i piedi di Neto, che perde l’attimo. Palla in angolo. 24′ Cooling break. Il Florentia sta giocando alla pari, Neto e Bonetti per adesso non hanno acceso la lampadina della fantasia. 22′ Altra presa aerea per Schroffenegger, che rilancia un contropiede concluso dalla solita Thogersen sul fondo. A metà del primo tempo la gara deve ancora prendere una direzione. 18′ Martinovic per il Florentia si fa un po’ di spazio a destra e prova a sorprendere Schroffenegger dalla distanza. L’ex di turno blocca la sfera senza difficoltà. 18′ Il ritmo della gara è un po’ calato dopo la sfuriata della Fiorentina, che mantiene il pallino del gioco. 14′ Secondo gol annullato per fuorigioco a Daniela Sabatino, che sta prendendo le misure: la bomber è incontenibile. 11′ Punizione per le ospiti, Cantore cerca un tiro-cross che viene deviato sul palo da una compagna. Tutto fermo, però, per fuorigioco. 8′ Gol annullato a Sabatino, posizione ancora una volta irregolare per la numero 9. 6′ Thogersen è un fattore a destra: Ceci ha davanti un pomeriggio di sofferenza contro l’atletismo del terzino danese. 5′ Occasionissima Fiorentina! Thogersen sfonda a destra ed effettua un cross perfetto per l’inserimento di Mascarello, che però non inquadra la porta di testa da centro area. 4′ Sabatino pizzicata in fuorigioco all’ingresso in area. Il capocannoniere del campionato sembra molto vivace. 4′ Il Florentia ha cominciato in maniera aggressiva, la Fiorentina si difende con ordine. 17:45 – Via alla sfida! E’ cominciata Fiorentina-Florentia. Risuona l’inno della Fiorentina mentre le squadre entrano in campo. Il derby sta per cominciare. Non mancano, sempre in tribuna, le indisponibili: oltre ad Arnth, Middag, Catena e Baldi, ecco anche Abigail Kim, l’ultima arrivata in maglia viola. Al Bozzi sono presenti in tribuna Joe Barone, Joseph Commisso e Giancarlo Antognoni (FOTO), pronti ad assistere alla gara e a sostenere le atlete gigliate. Da segnalare la presenza, all’esterno dell’impianto, di un non trascurabile numero di sostenitori di entrambe le parti. Amici di Violanews.com, buon pomeriggio e bentrovati sulla diretta testuale del derby toscano tra Fiorentina Femminile e Florentia San Gimignano. Le viola di Cincotta cercano la terza vittoria in altrettante gare, mentre la squadra di Carobbi vuole tentare l’aggancio. Fischio d’inizio previsto per le 17:45. Per tutti gli aggiornamenti sulla Serie A Femminile, visita Numericalcio.