Tentativo di rinnovare il prestito di Giacinti. Ma la Roma fa sul serio

Rebus sull'attaccante di proprietà del Milan

Non solo la prima squadra maschile, anche per quella femminile iniziano le prima manovre in vista del calciomercato. Dopo metà stagione trascorsa in prestito alla Fiorentina dal Milan, il futuro di Valentina Giacinti potrebbe essere ancora in riva all'Arno. Come riferisce sempremilan.it, l'attaccante farà rientro a Milano ma non ci rimarrà a lungo. La Fiorentina sta infatti facendo un tentativo per il rinnovo del prestito. Il più grande avversario per la società Viola, però, è rappresentato dalla Roma che vorrebbe la classe '94 a titolo definitivo. Il suo contratto con il Diavolo scadrà nel 2024.