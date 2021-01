Supercoppa femminile, è sempre Juventus-Fiorentina: terza finale di fila, sarà rivincita

Su La Gazzetta dello Sport si parla della Supercoppa Femminile. Come nel 2018 e nel 2019, la finale sarà tra Juventus e Fiorentina. A La Spezia vinsero le vinsero, a Cesena le bianconere. Milan e Roma sono andate vicine a ribaltare il pronostico, ma alla fine saranno ancora Rita Guarino e Antonio Cincotta (ieri assente causa covid) a contendersi il trofeo. La Juventus non era mai stata messa alle corde come contro la Roma e ha dovuto attendere il 116′ per far crollare il muro giallorosso. La Fiorentina ha ribaltato il Milan con le reti di Kim e Quinn, volti nuovi e quindi assenti nelle scorse finali: gliele avranno raccontate, come la rivalità tra Juve e Fiorentina. Appuntamento domenica alle 12:30 a Chiavari per assegnare il trofeo.

LEGGI ANCHE – L’illusione natalizia e la cruda realtà: senza un cambio di passo la Serie B è un rischio concreto