Sorpresa nel Femminile. Una big ha comunicato alla Fiorentina la volontà di andarsene

Al termine della gara di ritorno in Coppa Italia, la Fiorentina oltre a salutare il passaggio del turno, ha salutato anche una sua calciatrice. Questo quanto possiamo leggere sul sito web Tuttocalciofemminile. Abigail Kim, l’esterna americana prevelata dall’Orlando Pride, ha infatti comunicato di voler tornare a casa, in America. Lasciando di fatto la società e le compagne con quasi un girone di ritorno ed un turno di Champions League da affrontare. Sicuramente nei prossimi giorni, si legge, usciranno i dettagli e le motivazioni della scelta, che al momento, appare non condivisibile verso ua società che l’aveva aspettata a lungo prima di poterla vedere in campo in maglia viola. (E poche settimane fa anche Bonetti aveva salutato: “Mesi difficili, mai avrei pensato di chiudere l’avventura così)