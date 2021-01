Bonetti saluta Firenze: “Mesi difficili, mai avrei pensato di chiudere l’avventura così”

Dopo il passaggio all’Atletico Madrid, l’ormai ex calciatrice della Fiorentina Femminile Tatiana Bonetti ha voluto salutare Firenze con una lettera pubblicata sul proprio profilo Instagram. Di seguito ve la proponiamo in forma integrale:

È veramente difficile descrivere in poche parole tutto quello che ho passato con questa maglia addosso, tutte le gioie, i dolori, le vittorie e le sconfitte. Mai avrei pensato di concludere così questo capitolo della mia storia… Sono stati mesi difficili e ho maturato dentro me questa idea per diversi motivi…personali professionali e di relazioni… ma una cosa la voglio dire, fino a quando mi è stato permesso di indossare la maglia viola ho dato l’anima in ogni momento… La mia Vita sportiva va avanti e ora mi aspetta un’avventura importante che bisogna continuare a scrivere con passione. Porterò sempre Firenze nel cuore, è stato bello fare questo viaggio insieme, grazie a tutte le persone che mi sono state vicine, che credono in me, che hanno provato un po’ a conoscermi realmente.

In bocca al lupo Fiorentina Femminile. Arrivederci.