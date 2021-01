Fiorentina Femminile, calendario fitto. Bonetti saluta: va all’Atletico con Guagni

Il sorteggio del tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile ha messo l’Inter di fronte alla Fiorentina. Andata il 30-31 gennaio, in trasferta dato il migliore piazzamento delle viola l’anno scorso, ritorno il 13-14 febbraio. E il 24 gennaio c’è ancora l’Inter in campionato, tre sfide quasi consecutive. Nel mezzo, arriverà il Napoli a Firenze in campionato.

Intanto oggi è la giornata dell’addio a Tatiana Bonetti: come comunica la società viola, l’attaccante è stata autorizzata ad andare a Madrid per sostenere le visite mediche con l’Atletico, dove raggiungerà l’altra ex viola Alia Guagni.

