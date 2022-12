Serie A Femminile, CLASSIFICA: Fiorentina in scia alla Juventus, la Roma vola

In archivio l'undicesima giornata della Serie A femminile . La Fiorentina vince sul campo del Como [ RIVIVI LA CRONACA ] e stacca l'Inter in classifica, isolandosi al terzo posto dietro a Roma e Juventus.

Ricordiamo che le prime cinque in classifica si qualificano per la poule scudetto, mentre le ultime cinque per la poule retrocessione. TUTTI I RISULTATI E GLI AGGIORNAMENTI SU NUMERICALCIO