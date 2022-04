Serie A Femminile, Carobbi: “La Fiorentina ora deve dare un segnale”

L'opinione dell'ex allenatore della Florentia San Gimignano, oltre che ex difensore viola

"L’Empoli sarà l’ago della bilancia di questa retrocessione. Poi ci saranno scontri diretti decisivi, ma molto si potrà decidere domenica: la Fiorentina deve dare un segnale importante in una partita da dentro-fuori col Pomigliano, se la vincerà sarà salva. Non so darmi spiegazione per questa annata dei viola. Alle volte nel calcio succede, quando hai una squadra abituata a lottare per obiettivi alti è difficile ricalibrare gli sforzi per la lotta salvezza".