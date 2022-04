Bucciantini: “Milan sfida ideale in questo momento. Sull’attacco Viola…”

"Con Vlahovic hai perso l’attaccante degli ultimi campionati con cui avevi imparato a giocare"

"La Fiorentina ha trovato 10 giorni brutti con tre partite molto diverse tra loro. Questo è il campionato in cui ogni domenica vengono ribaltate le certezze. Non c’è partita di migliore di quella col Milan adesso, in cui non ci è imposto di fare risultato. Ci impone di ritrovarci contro la squadra migliore di Italia. Questa partita ci toglie un po’ di dovere. Assenza Vlahovic? Dusan è forte, ma non è solo la sua assenza specifica a creare problemi, semplicemente hai perso l’attaccante degli ultimi campionati con cui avevi imparato a giocare. Adesso non abbiamo ancora capito se Piatek e Cabral sono i giocatori adatti per questa squadra, non è solo il cognome a garantire gol. Siamo aldilà del valore specifico dell’attaccante. Guardate l’Atalanta, con il ritorno di Zapata ha ripreso vita: anche Muriel è tornato a giocare da 8. Ancora però non sarebbe giusto valutare un giocatore dopo così poco tempo, anche lo stesso Vlahovic ha avuto bisogno di mesi per esprimersi al meglio"