Schroffenegger: “Fiorentina Femminile tra le prime cinque del campionato”

Il portiere classe '91 della Fiorentina Femminile Katja Schroffenegger ha parlato oggi ai microfoni del TGR RAI Toscana riguardo alle ambizioni delle viola per questo campionato (GUARDA QUI RISULTATI E CLASSIFICA DELLA SERIE A FEMM) . Sentite le sue parole.

"Questo format è molto stimolante. Il nostro obiettivo? Arrivare tra le prime cinque per poi essere nel novero delle più forti. Questo è uno stimolo per fare bene ogni sabato. Se possiamo contrastare Juventus e Roma? Noi pensiamo a fare il nostro campionato, se poi i risultati sono buoni o ottimi, meglio ancora. Però noi andiamo avanti per la nostra strada."