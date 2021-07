Schroffenegger felice dopo il rinnovo: “Carica e felice di continuare qua”

Il portiere della Fiorentina Femminile: "Sono felice del rinnovo con questo grande club e ringrazio il presidente e la società per la fiducia"

La viola Katja Schroffenegger , fresca di rinnovo con la Fiorentina Fiorentina , ha espresso tutta la sua gioia sui social per il proseguimento della sua avventura a Firenze.

Questo il messaggio del post pubblicato su Instagram dal portiere viola: "Sono felice del rinnovo con questo grande club e ringrazio il presidente e la società per la fiducia. Sono carica per dare il mio contributo per raggiungere obiettivi importanti con la maglia viola".