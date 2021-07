La carica di Panico: “Una sola promessa: lotteremo per la maglia!”

"Il mister" ringrazia anche la dirigenza per averla scelta.

La nuova allenatrice della Fiorentina Femminile Patrizia Panico manda subito un bel messaggio a Firenze e alla squadra gigliata. Lo fa attraverso il suo profilo Instagram in cui, tramite un post, dimostra già da subito di esser pronta per questa nuova avventura. Di seguito, vi proponiamo il post dell'allenatrice. In bocca al lupo, Patrizia!