Schroffenegger, che rabbia! Salta la Nazionale per via del Covid

E come se non bastasse viene chiamata al suo posto la collega della Juve

Katja Schroffenegger non potrà far parte della Nazionale italiana di Milena Bertolini per i prossimi impegni. A renderlo noto è la stessa Figc tramite il proprio sito ufficiale, specificando che il portiere della Fiorentina Femminile è risultata positiva al Covid-19, motivo per cui non potrà aggregarsi alla squadra. Al suo posto chiamata Roberta Aprile, collega della Juventus.